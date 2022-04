Nach dem deftigen 0:7 beim FSV Jägersburg, dem Tabelleneunten der Oberliga-Abstiegsrunde, steht nun für die Fußballer des TSV Emmelshausen die schwerste Aufgabe im Zwölferfeld an. Am Samstag um 17.30 Uhr kommt Spitzenreiter TSG Pfeddersheim auf den Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße.