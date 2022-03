TSV Emmelshausen: Nachlegen für die Abstiegsrunde

Dass eine sehr durchwachsene Vorbereitung kein Indikator für den Saisonstart sein muss, wurde in der Fußball-Historie hinlänglich bewiesen. Aktuelles Beispiel war Oberligist TSV Emmelshausen, der in den Testspielen einiges vor den Latz geknallt bekommen hat. Aber zum Auftakt nach der Winterpause gab es einen 2:1-Auswärtssieg bei den Sportfreunden aus Eisbachtal. Was das für das Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den SV Gonsenheim, dem letzten vor Beginn der Abstiegsrunde, bedeutet? Schwer zu sagen.