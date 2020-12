Emmelshausen

Nachbarschaftsduell in der Fußball-Oberliga: Der TSV Emmelshausen gastiert am Samstag (14 Uhr) im 25 Kilometer Luftlinie entfernten Stadion Oberwerth bei der TuS Koblenz. Neben der geografischen Nähe ist man sich auch in der Tabelle nah: Der Elfte und damit Vorletzte Emmelshausen (fünf Punkte) kann mit einem Sieg den Neunten TuS (sieben Zähler) überholen.