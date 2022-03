Der TSV Emmelshausen mischt nach dem 2:0 daheim gegen den SV Röchling Völklingen so richtig mit im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga. Sollte Emmelshausen am Mittwoch (20 Uhr) beim Schlusslicht FC Speyer 09 im zweiten Spiel der Abstiegsrunde nachlegen, steigen die Aktien. Aber so einfach wird das nicht, auch wenn die Gastgeber praktisch keine Chance mehr auf ein weiteres Jahr Fünfte Liga haben.