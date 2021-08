Gelungener Test trotz Niederlage, gelungener Transfer: Für den Fußball-Oberligisten TSV Emmelshausen war die Woche eine gute. Denn zum einen zeigten die Emmelshausener in Rhens beim Test gegen Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz über weite Strecken, was sie auch in der kommenden Saison auszeichnen soll. Dass die Partie dennoch 3:1 (1:0) für den höchsten Klub im Verband endete, war nicht ungewöhnlich.