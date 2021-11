TSV Emmelshausen gegen Hassia Bingen: Es geht um sehr viel

Der TSV Emmelshausen ist Tabellenletzter in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga. Dass es die Vorderhunsrücker nicht einfach haben würden, war jedem beim TSV klar. Bei Hassia Bingen ist der Fall etwas anders gelagert. Da waren die Erwartungen – auch intern – weitaus höher, die Meisterrunde sollte es sein. Die wird es aber nicht. Bingen ist Drittletzter und wird den TSV in die Abstiegsrunde begleiten. Vier Zähler trennen beide vor dem Duell am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße.