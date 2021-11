Julian Feit ist nun endgültig zurück auf der Trainerbank. Das war er zwar schon in gewisser Weise am vergangenen Spieltag, als sein TSV Emmelshausen in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga mit 1:2 beim 1. FC Kaiserslautern II verlor. Da hielt er sich aber noch vornehm zurück und ließ seinem „Co“ Philipp Frank den Vortritt, am Samstag ab 17.30 Uhr gegen den SV Alemannia Waldalgesheim wird er wieder in der ersten Reihe stehen rund zwei Monate nach seinem schweren Fahrradunfall.