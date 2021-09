Die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts hat ihre Vor- und Nachteile. Gerade in englischen Wochen. Erfolge können nicht lange ausgekostet werden, die Wunden nach Niederlagen nicht lange geleckt werden. Und doch will Julian Feit, Trainer des Oberligisten TSV Emmelshausen, vor dem Derby am Samstagabend um 18 Uhr daheim gegen die SG Mülheim-Kärlich das bittere Rheinlandpokal-Aus beim Bezirksligisten SG Liebshausen vom Mittwoch nicht einfach abhaken.