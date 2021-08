„Sehr schnell.“ So lautet die Antwort auf die Frage an Julian Feit, den Trainer des Fußball-Oberligisten TSV Emmelshausen, wie schnell die herbe Derby-Pleite beim 0:6 gegen den FC Karbach aus den Köpfen heraus war. „Wir haben schnell verstanden, dass wir nicht beeinflussen können, was gewesen ist, sondern nur das, was vor uns liegt.“ Und das ist das Auswärtsspiel am Samstag um 14.30 Uhr beim FSV Salmrohr, der seinerseits mit einem 2:1-Sieg bei der SG Mülheim-Kärlich in die Saison gestartet ist.