Eisbachtal und Gonsenheim – so lauten die beiden ausstehenden Aufgaben für das Schlusslicht TSV Emmelshausen in der Hauptrunde der Fußball-Oberliga Gruppe Nord. Mit dem Gastspiel am Samstag (16 Uhr) in Nentershausen bei Eisbachtal geht es für den TSV los, am kommenden Samstag steht dann für Emmelshausen daheim gegen den SV Gonsenheim der 22. und letzte Spieltag in der Hauptrunde an.