Nach Siegen über den TSV Emmelshausen (3:2) in der Vorwoche und den FSV Salmrohr (1:0) im Nachholspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen die Fußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 19 Zählern auf dem neunten Tabellenrang. Doch den Auswärtserfolg auf dem Kunstrasen in Salmtal in einem umkämpften Duell mit viel Emotionen mussten sich die Schützlinge von SG-Trainer Thomas Arzbach hart erkämpfen.