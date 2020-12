Engers

Nach der ersten Saisonniederlage beim BFV Hassia Bingen will der FV Engers seine Scharte am Freitag im Heimspiel gegen den Aufsteiger FSV Salmrohr gleich wieder auswetzen. Anpfiff der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz am Wasserturm ist um 19.30 Uhr. Das Spiel steht wegen der angespannten Lage in der Corona-Pandemie unter behördlichen Auflagen, Zuschauer sind nicht erlaubt. Engers gegen Salmrohr, das ist auch das Duell der beiden Trainer, die in den vergangenen beiden Jahren mit ihren Vereinen Pokalgeschichte geschrieben haben.