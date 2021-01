Trainingskonstanz ist Leon Walters wichtigstes Ziel

Meisenheim

Es waren die vielleicht spektakulärsten Wechsel des Fußball-Sommers 2020 in der Rhein-Nahe-Region. Leon Walter und Luca Baderschneider, zwei Eigengewächse der (J)SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, wagten den Sprung in die Regionalliga, wollten sich in der vierthöchsten Klasse Deutschlands beim TSV Schott Mainz beweisen. Die bisherige Bilanz ist ernüchternd. Baderschneider spielte keine einzige Regionalliga-Minute, Walter bei einem Einsatz immerhin acht Zeigerumdrehungen. Zudem kamen beide beim einzigen Verbandspokal-Spiel von Schott, beim Ausscheiden gegen Oberligist TSG Pfeddersheim, zum Einsatz. In der Meisterschaft verkauft sich der Aufsteiger aus der Landeshauptstadt aber sehr ordentlich, hat mit dem 4:2-Sieg gegen RW Koblenz 15 Punkte nach 14 Spielen. Nur zwei Zähler fehlen zum Nicht-Abstiegsplatz. Walter zieht nach einem halben Jahr Regionalliga eine erste Bilanz.