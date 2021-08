„Wir sind Tabellenletzter. Es kann nur noch besser werden. Aber wir müssen geduldig bleiben“, beschreibt der Engerser Trainer Sascha Watzlawik nach nur einem Punkt aus den ersten drei Saisonspielen für seine Mannschaft in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord die Lage und hofft zugleich auf eine baldige Trendwende. Am besten schon am Samstag ab 17.30 Uhr im Rheinland-Derby gegen den TSV Emmelshausen im Stadion am Engerser Wasserturm.