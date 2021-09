Bestens erholt von den Rückschlägen vier Tage zuvor beim 1:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern II zeigte sich der FC Karbach im Auswärtsspiel der Fußball-Oberliga in Salmrohr: Die Mannschaft von Maximilian Junk gewann beim FSV völlig verdient mit 2:0 (0:0) und feierte damit bereits den fünften Dreier im achten Spiel. Der Tabellendritte Karbach kann mit breiter Brust in das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die kriselnde TuS Koblenz gehen.