Archivierter Artikel vom 03.05.2020, 16:34 Uhr

Koblenz Tor des Jahrzehnts: Michael Stahl im Wettbewerb mit Ibra, Raul und Co. Fast zehn Jahre nach seinem „Tor des Jahres“ rückt Michael Stahl (links), Fußballer des Oberligisten TuS Koblenz, wieder ins Rampenlicht. Sein 57-Meter-Schuss zum 1:0 im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC Berlin am 26.