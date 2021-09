Testspiele: Drei Profis des 1. FC Köln sind zu viel für Karbach

Es waren wieder einige Tests bei den Fußballern angesagt am Wochenende: Wir liefern den Überblick bei den „Überkreislichen“. Oberligist TSV Emmelshausen testete nicht und weiß auch noch nicht Bescheid, wann er im Rheinlandpokal gegen den Koblenzer B-Klässler FC Arzheim antritt. Die Arzheimer sind raus aus dem Kreispokal (0:2 gegen Karthause), müssen also nicht kommendes Wochenende im Endspiel ran. Der TSV würde die Partie gerne unter der Woche spielen. Auch Bezirksligist SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal testete nicht, das Spiel gegen den Rheinlandligisten FC Metternich wurde auf Dienstag verlegt, Anstoß ist um 19.30 Uhr in Mörschbach.