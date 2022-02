Testspiel-Paukenschlag in Emmelshausen: Fußball-Oberligist TSV ging daheim mit 0:5 gegen den Rheinlandligisten TuS Kirchberg unter. In der Verfassung werden die Kirchberger ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg in die Oberliga mitreden. Am Samstag geht es für den TuS gegen Hochwald Zerf auch schon wieder um Punkte.