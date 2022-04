Meldet Hassia Bingen in der nächsten Saison eine Männermannschaft oder nicht? Und wenn ja, in welcher Klasse spielt sie? In der Verbandsliga oder in der C-Klasse? Belastbare Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Der Beschluss des Vorstands, das Team komplett abzumelden, steht. Hinter den Kulissen laufen aber Bestrebungen, den Männerfußball bei dem Traditionsverein vom Rhein-Nahe-Eck zu erhalten.