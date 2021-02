Talent kommt im Sommer: Karbach holt Koblenzer Bowen

Während der Fußball auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter ruht, treibt der FC Karbach seinen Personalplanungen weiter voran. Neben Vertragsverlängerungen der eigenen Akteure gibt es einen weiteren Neuzugang für den Sommer zu vermelden: Von den A-Junioren der TuS Koblenz kommt Ostian Bowen in den Vorderhunsrück, der neue Karbacher Trainer Maximilian Junk traut dem 18-Jährigen mit kamerunischen Wurzeln einiges zu. Bowens Mutter spielt übrigens einst für Bordeaux in der ersten französischen Liga.