Steffen Meuer wagt den nächsten Schritt: Westerwälder Torjäger wechselt zur U 23 von Borussia Mönchengladbach

Etwas mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass Steffen Meuer letztmals für den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal auf dem Platz stand. Beim hitzigen 3:3-Unentschieden zu Hause gegen den FC Karbach steuerte der 21-Jährige Anfang März 2020 einen Treffer und eine Torvorlage bei. Nun, zwölf Monate später, trägt der Großholbacher längst nicht mehr das Trikot der Eisbären, sondern gehörte zuletzt als Torjäger von Fortuna Düsseldorfs U 23 in der Regionalliga West zu den gefragtesten Offensivspielern der Liga. Die Betonung liegt auf gehörte, denn seit Donnerstag ist klar: Steffen Meuer geht ab Sommer für die U 23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West auf Torejagd.