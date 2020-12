Spielleiter Hemmler und Schneider zur Fußballpause: So etwas war noch nie da

Simmen/Cochem

Das Leben in Deutschland liegt (fast) brach wegen des Coronavirus. Der Sport ruht dagegen komplett, der Fußball damit natürlich auch. Und da er der Deutschen liebstes Sport-Kind ist, haben wir nachgehört bei den Funktionären der verschiedenen Ligen von der Oberliga, in der zum Beispiel der FC Karbach gegen den Abstieg kämpft, über die Rheinlandliga mit Aufstiegsaspirant TSV Emmelshausen, die Bezirksligen mit sieben Mannschaften aus dem Hunsrück/Mosel-Kreis bis in die Kreisligen, was die Pause bis 31. März bedeutet, ob sie – was nicht sehr unwahrscheinlich ist – verlängert wird und welche Szenarien in diesem Fall eintreten können beziehungsweise bei den Verbänden und Kreisen durchgespielt werden. Fakt ist – und da sind sich alle einig: Die Entscheidung ist richtig, aber mit solch einer langen Pause wurden alle bislang noch nie konfrontiert. Und es könnte noch viel länger dauern.