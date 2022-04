Patrick Kricks wichtigster Wunsch ging in Erfüllung. „Mir war extrem daran gelegen, dass das keine Zirkusveranstaltung wird, in der meine Mannschaft vorgeführt wird. Es sollte ein richtiges Oberligaspiel sein, und das war es“, berichtete der Kotrainer von Hassia Bingen, der den urlaubenden Cheftrainer Thomas Eberhardt vertritt. Die Binger Fußballer unterlagen zwar in der Abstiegsrunde einem starken SV Elversberg II mit 1:4 (0:3), sie zeigten aber, dass sie auch weiterhin konkurrenzfähig sind.