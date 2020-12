Spiel in den Haag verlegt

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 15:32 Uhr

Die Fußball-Fans in Idar-Oberstein dürfen sich auf Oberliga-Fußball freuen – und wenn es auch (vorerst) nur für einen Nachmittag ist: Am 28. März wird die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und Eintracht Trier im Haag-Stadion ausgetragen.

Hintergrund der Ansetzung sind wie so oft im aktuellen Fußball-Geschehen Sicherheitsaspekte. Die Polizei stufte die Partie als Risikospiel ein und untersagte eine Austragung im Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof oder auf Platz vier auf dem Betzenberg und verlangte eine Austragung im Fritz-Walter-Stadion. Das lehnte allerdings der FCK ab. Offizielle Begründung war, dass der Rasen für die Drittliga-Partien der FCK-Ersten nicht beschädigt werden soll. Nun begann eine fieberhafte Sucht nach einem alternativen Austragungsort, der dem FCK und den Trierern gerecht wird. Fündig geworden sind die Verantwortlichen an der Nahe. Das Haag-Stadion bietet sich unter anderem wegen der kürzeren Anreise für die Trierer an, zudem ist eine Fantrennung möglich. olp