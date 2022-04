Es geht Schlag auf Schlag für Fußball-Oberligist TuS Koblenz: Am Mittwochabend noch der späte 1:0 (0:0)-Sieg im Nachholspiel in der Meisterrunde bei TuS Mechtersheim, am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) nun das Heimspiel gegen Arminia Ludwigshafen. Die aktuelle Terminhatz und der Spielmodus können einen schon mal durcheinanderbringen.