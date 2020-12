Waldalgesheim

Der Finalist der Vorsaison musste gleich bei seinem ersten Auftritt im Verbandspokal die Segel streichen: Die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim unterlagen in ihrem Viertrunden-Spiel beim SV Morlautern mit 0:3 (0:2). Der Oberligist machte aber schnell einen Strich unter die Partie und richtet den Blick auf das Liga-Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen die TuS Koblenz. Am heutigen Freitag bietet der SVA zwischen 18 und 20 Uhr am Sportplatz einen Karten-Vorverkauf an, um am Spieltag lange Schlangen zu vermeiden.