Karbach

Sportfreunde Eisbachtal gegen FC Karbach – in dieser Begegnung der Fußball-Oberliga ist ordentlich Druck auf dem Kessel: Schlusslicht Eisbachtal muss bei elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer am Samstag (15.30 Uhr) in Nentershausen unbedingt gewinnen, ansonsten kann der Aufsteiger seine Abschiedstour gen Rheinlandliga einläuten. Auch der Viertletzte Karbach ist im Westerwald zum Siegen verdammt bei vier Punkten Rückstand auf den auf jeden Fall rettenden sechstletzten Rang 13.