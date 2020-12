Nentershausen

Seinen 39. Geburtstag wird Marco Reifenscheidt wohl immer in guter Erinnerung behalten. Es ist der Geburtstag, in den er reinfeiern durfte mit dem guten Gefühl, gerade mit seiner Mannschaft die TuS Koblenz geschlagen zu haben. „Das war seit langem das schönste Geschenk, an das ich mich erinnern kann“, sagt der Trainer des Fußball-Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde am Tag nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Rivalen vom Oberwerth.