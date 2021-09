Der bisher noch sieglose FV Engers steht in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord vor zwei richtungsweisenden und zudem äußerst schweren Spielen. Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) muss das Schlusslicht beim Tabellenführer SV Alemannia Waldalgesheim antreten, ehe eine Woche später der Meisterschaftsfavorit Nummer eins, SV Eintracht Trier im Stadion am Engerser Wasserturm zu Gast sein wird.