Seine Oberliga-Zeit ist begrenzt

In Marcel Fennel und Enes Softic stehen seit Sommer 2020 beziehungsweise ab Sommer 2021 erfahrene Innenverteidiger dem Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim nicht mehr zur Verfügung. Zudem beendet in Patrick Walther – wir berichteten – ein weiterer Defensivstabilisator seine Karriere. Umso wichtiger ist für die Grün-Weißen, dass in Konstantin Gänz ein Innenverteidiger seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, der sowohl Qualität als auch Erfahrung mitbringt. Wir sprachen mit dem 26-jährigen Guldentaler.