Bingen Schotte verlängert Feldspieler haben schon jede Menge verlängert beim Fußball-Oberligisten Hassia Bingen. Nun folgte auch ein Torwart: Kay Schotte hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Der 29-Jährige spielt seit 2017 bei den Bingern, zuvor war er beim FCV Merxheim, bei Fortuna Mombach und beim SVA Waldalgesheim am Ball. In dieser Saison verlor er das sehr enge Duell mit Fabian Haas um die Stammposition. Lediglich in einer von neun Oberliga-Partien hütete Schotte den Kasten. Das hindert ihn aber nicht daran, sich auch in der neuen Spielzeit dem Konkurrenzkampf um den Platz im Binger Tor zu stellen. olp