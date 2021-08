Der erste Gegner nach der langen Pause ist für den Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim der gleiche wie im letzten Spiel vor dem Abbruch der vergangenen Saison: der SV Gonsenheim. Im Oktober 2020 waren die Alemannen allerdings in Mainz zu Gast, dieses Mal kreuzen die Gonsenheimer an der Waldstraße auf. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 15.30 Uhr.