Dillingen-Diefflen

Der FV Engers hat in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nur drei Tage nach der 0:1-Niederlage im Nachholspiel beim TuS Mechtersheim kam der FVE zu einem hochverdienten 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim FV Diefflen. Dadurch haben sich die Engerser in der Tabelle wieder weiter von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Die Tore für den FVE erzielten Jonas Runkel und Lukas Haubrich im zweiten Spielabschnitt.