Die Fußball-Oberliga besticht bisher durch große Ausgeglichenheit. Vier der sechs Partien am Wochenende endeten mit einem 2:1. Das Resultat lag auch beim Spiel von Hassia Bingen in der Luft, doch am Ende blieb es bei einem 1:1 bei den Sportfreunden Eisbachtal. Am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr wollen es die Binger nun besser machen. Zu Gast am Hessenhaus ist dann der SV Gonsenheim.