Schlusslicht TSV Emmelshausen hat zum Hinrundenausklang in der Fußball-Oberliga Gruppe Nord für eine Überraschung gesorgt: Beim Tabellenvierten SV Gonsenheim sprang ein 1:1 (0:1)-Unentschieden heraus. Andreas Retzmann sicherte per verwandeltem Foulelfmeter in der 88. Minute den Punkt.