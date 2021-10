Besondere Siege erfordern besondere Maßnahmen. Ein Stiefelglas, gefüllt mit Gerstensaft, schleppte Lukas Manneck, einer der überzeugenden Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim, nach dem gewonnenen Oberliga-Duell mit Hassia Bingen an und stellte es mitten in den Spielerkreis, in dem Aydin Ay zu seinen Derbysiegern sprach. Nach dem 2:0 (2:0) werden es lobende Worte gewesen sein, und das Bier dürfte umso besser geschmeckt haben.