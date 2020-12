Nentershausen

Wenn die Eisbachtaler Sportfreunde in den vergangenen Jahren auf die TuS Koblenz trafen, ging es meist ums Weiterkommen im Rheinlandpokal – und dabei hatten die Schängel zuletzt dreimal in Folge das bessere Ende für sich. Auch in der vergangenen Oberligasaison mussten sich die Westerwälder geschlagen geben, am 31. August 2019 unterlagen sie zu Hause mit 0:3. Zum Rückspiel kam es nicht mehr, Ende März hatte das Coronavirus längst den Amateurfußball lahmgelegt.