Marco Reifenscheidt ist mit den Eisbachtaler Sportfreunden schon seit einigen Jahren unterwegs. Sei es zu seiner aktiven Zeit als Spieler oder nun als Trainer. „Aber in Speyer war ich noch nicht – zumindest nicht vor einem fußballerischen Hintergrund“, sagt er. Das ändert sich am Sonntagnachmittag. Die Unterwesterwälder sind dann zum ersten Mal in der Metropolregion Rhein-Neckar zu Gast und betreten dort Neuland. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr.