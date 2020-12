Idar-Oberstein

Nun steht also endgültig fest, dass Lennart Grill den 1. FC Kaiserslautern am Ende der laufenden Fußball-Saison verlassen wird. Der U-21-Nationalkeeper aus dem Idar-Obersteiner Stadtteil Mittelbollenbach hat einen Vier-Jahres-Vertrag beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen unterschrieben. Klar, dass Grill gerade hoch motiviert ist und er am liebsten durch den Kasten fliegen und dem FCK die Punkte festhalten würde, um dann voller Selbstvertrauen die neue Aufgabe in Leverkusen anzugehen. Doch die Corona-Krise hat auch Grill eine andere Realität besorgt. Gerade sind die Wege durch die Felder und Wälder rund um Mittelbollenbach sein Spielfeld.