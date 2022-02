Im Duell zweier Fünftligisten waren die Eisbachtaler Sportfreunde auf einem guten Weg, den hessischen Nachbarn TuS Dietkirchen wie schon beim 3:1-Erfolg in der Sommervorbereitung erneut in die Schranken zu weisen. Doch eine 2:0-Pausenführung reichte am Ende nicht, weil der Hessenligist nach Wiederbeginn gerade mal sieben Minuten brauchte, um den 2:2-Endstand herzustellen.