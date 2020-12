Simmern/Cochem

Was sich am Donnerstag schon abgezeichnet hat, ist seit Freitagmittag nun auch amtlich: Der Fußballverband Rheinland (FVR) hat in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Fußball-Regional-Verband Südwest (FRV Südwest) den Spielbetrieb komplett bis zum 31. März wegen des Coronavirus eingestellt. Die Durchführung des Trainingsbetrieb liegt in der Verantwortung der Vereine. Allerdings spricht der FVR die „ausdrückliche Empfehlung“ aus, in dieser Zeit auch den Trainingsbetrieb auszusetzen.