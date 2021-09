Die Vita der beiden Mannschaften liest sich sehr ähnlich: Zusammen im Jahr 2020 aufgestiegen, haben sich beide in der abgebrochenen Aufstiegsrunde recht stabil verkauft und sind auch heuer wieder gut gestartet. Der SV Alemannia Waldalgesheim kommt nach fünf Partien in der Fußball-Oberliga auf zehn Punkte, die SG Mülheim-Kärlich, bei der die Grün-Weißen am Samstag um 15.30 Uhr antreten, auf neun.