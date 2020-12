Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 20:03 Uhr

Waldalgesheim

Özer zur Alemannia

In Can Özer hat Alemannia Waldalgesheim seinen Königstransfer präsentiert. Der 30-jährige Fußballer bringt viel Erfahrung mit, die er in der Regionalliga, Oberliga und zuletzt auch beim VfB Ginsheim in der Hessenliga gesammelt hat. „Wir benötigen in der Oberliga einen Stürmer, der uns Tore garantiert.