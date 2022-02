Die sieben besten Fußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis (Karbach und Emmelshausen in der Oberliga, Kirchberg in der Rheinlandliga sowie die Bezirksligisten Oberwesel, Liebshausen, Rheinböllen und Hausbay) sind mitten in der Vorbereitung auf die Restrunde. Für einige Teams geht es bereits am kommenden Wochenende (19./20. Februar) wieder um Punkte.