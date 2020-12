Simmern

Die 24 Vereine der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben sich fast einstimmig (23:1) für eine Zweiteilung der Klasse ausgesprochen. So soll in der neuen Saison in zwei Zwölfer-Staffeln gespielt werden. Allerdings: Der endgültige Beschluss des Präsidiums des Regionalverbands Südwest steht noch aus, er dürfte am Mittwoch aber dem Vereinsvotum folgen.