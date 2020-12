Oberliga? TSV Emmelshausen hat Fürsprecher

Simmern/Cochem

Am Mittwoch hat das Präsidium des Regionalverbandes Südwest – zu dem der Fußballverband Rheinland, der Südwestdeutsche Fußballverband und der Saarländische Fußballverband gehören – getagt, um über die noch laufende Saison in der Oberliga und über die Zukunft der fünfthöchsten Spielklasse zu sprechen. Dabei prallten zwei Lager aufeinander: Die einen befürworten, die Oberliga nicht mit zu vielen Mannschaften „vollzustopfen“. Die anderen würden allen Mannschaften, die wegen der Corona-Krise in der Luft hängen wie etwa der Rheinlandliga-Zweite TSV Emmelshausen, der momentan Teilnehmer an einer Aufstiegsrunde zur Oberliga wäre, in der kommenden Saison für die Oberliga zuzulassen.