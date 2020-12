Karbach

Die Videokonferenz des Regionalverbands Südwest mit allen 18 Fußball-Oberligisten hat ein deutliches Votum seitens der Vereine ergeben: Fast alle Klubs – vor allem die aus dem Südwesten und dem Saarland – sind gegen eine zweigeteilte Oberliga in der kommenden Saison sowie gegen mehr als die vier obligatorischen Aufsteiger. Nur der nach der Quotientenregelung beste Vizemeister der drei Verbandsligen soll hoch. Das wäre der Südwest-Vertreter FC Speyer – und nicht der Rheinland-Tabellenzweite TSV Emmelshausen. Sollte es so kommen, will sich der TSV damit nicht abfinden und kündigt den Rechtsweg an.