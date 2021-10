Das Salz in der Suppe fehlte in gleich zweifacher Hinsicht: Tore bekamen die 173 Zuschauer in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar im Spiel zwischen der Reserve des 1. FC Kaiserslautern und der TuS Koblenz in der Kaiserslauterer WM-Arena nicht zu sehen. Dennoch schienen sich alle Beteiligten mit dem Ergebnis anfreunden zu können.