Nentershausen

Der 7. März ist hängen geblieben in den Köpfen der Eisbachtaler Sportfreunde. An jenem Samstagnachmittag empfing das damalige Schlusslicht der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den ebenfalls in akuten Abstiegsnöten steckenden FC Blau-Weiß Karbach, am Ende trennten sich beide Seiten in Nentershausen mit einem denkwürdigen 3:3. Es war die letzte Partie vor der langen Coronapause – aber nicht nur deshalb richten alle Beteiligten noch mal den Blick zurück, bevor es am Samstag (15.30 Uhr, Rasenplatz am Quintinsberg) in der Nord-Gruppe der inzwischen zweigeteilten Oberliga zur Neuauflage des Duells kommt.