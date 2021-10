Nächste bittere Pille für die Eisbachtaler Sportfreunde: Nach dem Pokal-Aus am Mittwoch in Wirges unterlagen die Westerwälder auch beim Schlusslicht der Fußball-Oberliga Gruppe Nord. Der TSV Emmelshausen setzte sich am Freitagabend verdient mit 2:0 (1:0) durch.